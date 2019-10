Ubilački pogled za Jokića!

Sportske.net pre 39 minuta | Sportske.net

Nikola Jokić odigrao dobar meč.

Denver je slavio protiv Klipersa u okviru pripremnog meča za novu sezonu, a Nikola Jokić je odigrao solidan meč. Srpski centar je zabeležio 10 poena uz 11 skokova za 22 minuta, a jedan detalj sa ovog meča je bio interesantan američkim medijima. Montrez Herel je zakucao nakon što je Jokić propustio priliku da ga faulira, a nakon toga je Amerikanac uputio ubilački pogled ka srpskom reprezentativcu. Da li će mu Jokić ovo zaboraviti? Have that same energy regular