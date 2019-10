Jokić u svom ritmu nakon merenja: Denver saopštio da je naš centar porastao i smršao, a na terenu je i dalje zver! /video/

Blic sport pre 4 sata | Miodrag Dimitrijević

Denver Nagetsi se ne šale! Promešane karte, smanjeni minuti starterima, a tim iz Kolorada i dalje melje sve pred sobom, ovog puta je to osetio Portland koji se nameće kao veliki rival ove generacije, pa je sa 110:104 napustio teren pognutih glava. I u takvoj situaciji je Nikola Jokić pokazao klasu i zašto ocenama gotovo svih američkih medija najbolji centar lige. Odigrao je 16 minuta i došao do brojke od 11 poena (5/6 iz igre, 1/3 za tri), a na to dodao za njegove