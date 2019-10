Stigao pehar iz Tokija

Danas pre 3 sata | Piše: O. N.

Crvena zvezda dobila "pravi" trofej za titulu prvaka sveta iz 1991. godine Od istorijske 1991. godine do pre neki dan Crvena zvezda je svoju titulu klupskog prvaka sveta u fudbalu „dokazivala“ sponzorskim peharom, dobijenim za pobedu nad Kolo Kolom tog decembra u Tokiju (3:0), a od sada će posetioci muzeja na „Rajku Mitiću“ moći da se fotografišu ispred vitrine sa „pravim“ trofejom.

Dok su najradoznaliji i najuporniji to mogli da učine već juče, na zapadnoj tribini stadiona u LJutice Bogdana – uoči malog gradskog derbija sa Radom. Naime, crveno-beli kao ni ostali pobednici Interkontinentalnog kupa od 1960. do 2004. godine nisu bili priznavani kao planetarni vladari sve do 27. oktobra 2017. godine, kada je Međunarodna fudbalska federacija odlučila da im svima ozvaniči taj uspeh. Uprkos argumentaciji protivnika takve ideje, jer su se do 2005-e