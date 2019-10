Drugi poraz Zvezde, Krka slavila posle preokreta

Danas pre 6 sati | Piše: Beta

Košarkaški Krke pobedili su večeras posle preokreta Crvenu zvezdu sa 79:77 (17:20, 20:25, 18:16, 24:16) u trećem kolu ABA lige.

Ekipa iz Novog Mesta iznenadila je šampiona regionalnog takmičenja i sjajnom igrom u drugom poluvremenu, a posebno u poslednjoj deonici uspela da dođe do preokreta i tako crveno-belima nanese drugi uzastopni poraz. Krka je do pobede došla pre svega zahvaljujući dobrom šutu za tri poena, a najzaslužniji bili su Glen Kouzi i Jošilo. Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Kouzi sa 20 poena, a uz to je Marko Jošilo dodao 19. U ekipi Zvezde istakao se Nikola Jovanović