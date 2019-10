Maestro! Jokić se nije upisao u prvom poluvremenu, a onda se naljutio i magija je počela /video/

Blic sport pre 1 sat | Blicsport.rs

Denver je sezonu počeo pobedom nad Portlandom sa 108:100, a Nikola Jokić sa dabl-dabl učinkom.

I to kako je došao do njega! Kao i uvek impresivno. Kako je igrao Nikola Jokić, tako je igrao i Denver. U početku je bilo teško, mučili su se, i tim i njegov najbolji pojedinac, a onda... Onda je usledio ples Somborca po terenu kojim je najavljena još jedna blistava sezona. U prva tri minuta meča, stameni srpski centar je zabeležio tri lične greške i trener ga je naravno, poslao na hlađenje. Nije ga uvodio sve do početka drugog poluvremena. Za to vreme, Denver se