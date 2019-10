Krajinović bez polufinala na turniru u Bazelu

Danas pre 19 minuta | Piše: Beta

Srpski teniser Filip Krajinović nije uspeo da se plasira u polufinale turnira u Bazelu, pošto je večeras izgubio od sedmog tenisera sveta Grka Stefanosa Cicipasa posle tri seta, 6:3, 4:6, 4:6.

Krajinović, 46. igrač sveta, izgubio je posle nepuna dva sata. On je napravio dva brejka u prvom setu i poveo u meču. Cicipas je uzvratio, oduzeo je servis Krajinoviću u trećem gemu drugog seta, zadržao tu prednost i izjednačio. Treći set počeo je sa dva brejka, a Cicipas je u sedmom gemu i drugi put oduzeo servis Krajinoviću. On je sačuvao prednost do kraja i plasirao se medju četiri najbolja na turniru. Cicipas će u polufinalu igrati protiv prvog nosioca, domaćeg