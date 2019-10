Jokić prestigao Džordana: Nadam se da ću i po titulama

N1 Info pre 48 minuta | Bojan Marinković

Srpski košarkaš Nikola Jokić upisao je 29. tripl-dabl u ligaškom delu NBA i time prestigao legendarnog Majkla Džordana.

Sjajni centar je predvodio Denver Nagetse do trijumfa nad Finiks Sansima, posle produžetka 108:107, sa 23 poena, 14 skokova i 12 asistencija. Bio je to njegov 29. tripl dabl u regularnom delu sezone, čime je nadmašio Letećeg Majka na večnoj listi. "To je lepo, ali statistika mi zaista nije važna. Ne mogu da kažem da mi nije drago, međutim, ništa mi posebno to ne predstavlja. Nadam se da ću Džordana prestići po broju osvojenih titula. To bi bilo bolje", kazao je