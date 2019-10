Neprijatno iznenađenje, nismo ovo očekivali od Miloševića!

Sportske.net pre 3 sata | Sportske.net

Partizan je danas izgubio novu utakmicu.

Partizan je danas izgubio novu utakmicu. Čukarički je bio bolji od crno-belih sa 2:1, imali su fudbaleri Partizana 1:1 do 90. minuta kada ih je šokirao Luka Stojanović golom koji je doneo pobedu domaćinu. Očekivali smo Sava Miloševića nakon utakmice na konferenciji za novinare, ali se to nije desilo. Prema rečima portparola Čukaričkog, Savo Milošević neće izlaziti pred novinare, a to neće uraditi niko iz stručnog štaba Partizana. Da li je Milošević iz revolta