Koliko mogu Zvezdini omladinci? ''Uz Božiju pomoć verujem u pozitivan rezultat''

Sportske.net pre 2 sata | Beta

Trener omladinaca fudbalskog kluba Crvena zvezda Slavoljub Đorđević rekao je da će njegova ekipa sutra protiv Totenhema pokazati da je rezultat iz duela iz Londona bio previsok i da to nije realan odnos kvaliteta.

Zvezdini omladinci će sutra od 16.00 igrati kao domaćini protiv Totenhema u Ligi šampiona za mlade. "Dužni smo našim navijačima i fudbalskoj javnosti da pokažemo da je rezultat u Londonu bio previsok i da to nema veze sa realnim odnosom kvaliteta. Oni su za tu utakmicu spustili četiri prvotimca, a mi smo na individualne greške primali golove. Ono što mogu da obećam, to je da će ova deca dati sve od sebe, da pokažu, po ko zna koji put, da su pravi. Bez obzira na to