"Zbog toga me je: Sramota!" Trinkijeri je zbog jedne stvari crveneo u Zadru! /video/

Blic sport pre 3 sata | Vladan Tegeltija

Košarkaši Partizana savladali su Zadar sa 72:57 (18:14, 27:16, 17:16, 10:11) u šestom kolu ABA lige, a trener crno-belih Andrea Trinkijeri zbog jedne stvari se crveneo.

On je to otkrio, ali i objasnio zbog čega je ovo bio izuzetno težak meč: - Zaslužena pobeda, iako ništa to nije bilo fantastično. Dosta dobro smo počeli, imali smo dovoljno dobrih momenata da kontrolišemo meč. Problem je 21 izgubljena lopta. Zbog toga me je malo sramota, ali za nas je bilo najvažnije da dobijemo meč posle teške i loše utakmice u Evrokupu. Italijanski strateg je nešto više nego obično pravio rotacije: - Pokušao sam da “vrtim” ekipu malo više nego