Masters u Londonu: Dominik Tim iznenadio Rodžera Federera

Hot sport pre 30 minuta

Austrijski teniser Dominik Tim pobedio je trećeg igrača sveta Švajcarca Rodžera Federera posle dva seta, 7:5, 7:5, u prvom kolu Grupe Bjorn Borg, na završnom ATP turniru u Londonu.

Peti teniser sveta pobedio je posle sat i 40 minuta. On je u prvom setu poveo sa 2:0, ali je Federer uspeo da veže tri gema i preokrene na 3:2. Posle toga obojica su osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je Tim ponovo napravio ‘brejk’ i ubrzo poveo u meču. U drugom setu nije bilo brejka sve do 11. gema, kada je Tim oduzeo servis Federeru, a posle osvojenog gema na svoj servis i treće meč lopte ostvario je važnu pobedu na turniru. Ranije u toj grupi