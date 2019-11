Dve dobre stvari u gorkom porazu! Trinkijeri nezadovoljan zbog propuštene šanse Partizana da overi top 16! /video/

Blic sport pre 4 sata | Vladan Tegeltija

Košarkaši Partizana poraženi su na gostovanju Tofašu 82:72 u sedmom kolu grupe B Evrokupa, a Andrea Trinkijeri, trener crno-belih, video je i dobre stvari u slaboj partiji.

On je istakao da se parni valjak umalo vratio u igru, ali su Turci ipak prelomili meč. - Čestitam Tofašu, odigrali su veoma dobru utakmicu i zasluženo su pobedili. Odigrali smo veoma loše u prvoj četvrtini koja nas je koštala toga da celu utakmicu jurimo njihovu prednost. Vratili smo se, smanjili razliku na pet poena, ali nismo imali energije da završimo posao - rekao je Trinkijeri. On smatra da je Partizan u lošem momentumu, ali da to može da se promeni. - Nismo