Uživo, video! Sudar titana ponovo u Londonu! Novak bez reakcije, Rodžer servira kao u najboljim danima: Đoković - Federer 4:6, 2:1

Kurir pre 2 minuta

Novak Đoković i Rodžer Federer igraju odlučujući meč za plasman u polufinale ATP finala u Londonu. Računica je prosta, ko pobedi zauzeće drugo mesto u Grupi "Bjern Borg" i pridružiće se Dominiku Timu, koji je još ranije obezbedio prvu poziciju, među četiri najbolja na završnom turniru u "O2 areni".

TOK MEČA 2. SET 2:1 - Konačno je Novak pokazao neku reakciju. Federer je opasno pripretio, a Novak sjajnim forhendima došao do gema. Đoković je upisao tri vinera iz forhenda u ovom gemu. 1:1 - Mogao je Novak ozbiljnije da ugrozi servis Federera, stigao je do 40:40, ali Federer ponovo servira kao u najboljim danima. 1:0 - Prvi je servirao Đoković i poveo je u drugom setu. Ni ovog puta nije baš lako naš as stigao do gema. Mnogo znoja i mnogo dobrih udaraca je morao