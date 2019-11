U nedelju ''ludnica'' u ''Areni'', hoće li derbi početi na vreme?!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net, zurnal.rs

Problemi za crno-bele, kao i da nisu domaćini...

Posle novih evropskih poraza u proteklih par dana, Partizan i Crvena zvezda sastaće se u nedelju od 20 časova u ''Štark Areni'', u prvom ovosezonskom derbiju u ABA ligi. Ono što predstojeći derbi izdvaja od prethodnih jeste to što ni jedni, ni drugi neće biti u mogućnosti da treniraju u našoj najvećoj dvorani sve do pred sam početak utakmice. Razlog - sutra se organizuje i ''Comtrade Srbija maraton'', čiji će cilj biti upravo u ''Štark Areni'', i to oko 16 časova.