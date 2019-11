Srbin uzalud plesao u "gradu anđela": Kralj Džejms pokvario Bogdanovo odlično veče (video)

Večernje novosti pre 47 minuta | Novosti online

Sakramento Kingsi doživeli su sedmi poraz u sezoni izgubivši od Los Anđeles Lejkersa 99:97

Sakramento Kingsi doživeli su sedmi poraz u sezoni izgubivši od Los Anđeles Lejkersa 99:97. Tim iz “grada anđela” meč je rešio na pet sekundi do kraja, slobodnim bacanjima Lebrona Džejmsa. Pre toga je, na 22 sekunde pre poslednje sirene, Bogdanović Kingsima doneo izjednačenje. Sakramento je u prvoj četvrtini imao 10 poena prednosti, a ta se razlika istopila do poluvremena. Gotovo do kraja utakmice igralo se u egalu i ne bi bilo nezasluženo i da su u voju korist meč