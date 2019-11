Luka kao Lebron: Novi TD, rekordi i koš za pobedu

N1 Info pre 11 minuta | Maja Todić

Luka Dončić upisao je novi tripl - dabl u pobedi Dalasa protiv San Antonija i ponovo je igrač o kome pričaju svi ljubitelji NBA.

All the players in NBA history who got a 40-point triple double when they were younger than 21 • LeBron • Luka Doncic • That's it pic.twitter.com/CsgUVM1f4O Dalas je na svom parketu savladao San Antonio 117:110, a meč je obeležio Luka Dončić. Dalas je, uz 17 poena slovenačkog košarkaša, prvu četvrtinu rešio u svoju korist sa 14 poena razlike. San Antonio se u naredna dva perioda polako vraćao u igru i na kraju smo dobili zanimljiv, otvoren meč koji je u samom