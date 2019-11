Trener omladinaca Zvezde Đorđević: Mogu da nabrojim na prste ljude koji su verovali u ove momke

Sportski žurnal pre 10 minuta

Zvezda je igrala 1:1 sa Bajern Minhenom u petom kolu omladinske Lige šampiona

Trener omladinaca fudbalskog kluba Crvena zvezda Slavoljub Đorđević rekao je danas da je njegova ekipa osvojila važan bod protiv Bajern Minhena. - Važan bod za nas. Mogu da nabrojim na prste ljude koji su verovali u ove momke. Bez obzira na to da li prošli ili ne, nema šta da im se zameri. Uvek su davali svoj maksimum i to će učiniti i u sledećoj utakmici. U Atini će biti kako bude, ali Crvena zvezda ne mora da brine za svoju budućnost i to smo i danas pokazali -