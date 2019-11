Šta mu: Bi?! Svi u ekstazi, a on mrtav ‘ladan! Lorenzu Braunu je trojka za veliku pobedu Zvezde uz zvuk sirene - opuštencija!

Blic sport pre 8 sati | Darko Nikolić

Nakon što su košarkaši Crvene zvezde na dramatični način pobedili Valensiju u 11. kolu Evrolige, trojkom Lorenza Brauna u poslednjoj sekundi za 76:73, desila se pomalo neverovatna situacija.

Naime, , okrenuo se odmah posle koša za trijumf ka klupi crveno-belih, i to hladnokrvnog izraza lica, kao da je u pitanju šut za dva poena, i to usred prve deonice, i to neuspešan. Iza njega je Čarls Dženkins skakao od sreće, Mohamed Faje razrogačio oči u neverici, saigrači sa klupe su mu trčali u susret da slave, ali... Lorenzo Braun je samo izvukao dres iz šortsa i mirno se pridružio ostatku ekipe, koji je potom trijumf proslavio pred "delijama". Nestvarne scene