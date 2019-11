Mitar je magnet za golove: Srbin spakovao dva komada za samo 21 minut! Aleksandar pogađa iz svih pozicija, a njegovu snagu osetio je i Svonsi

Blic sport pre 5 sati | Vladimir Andonov

Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović nastavio je sa maestralnim partijama u dresu Fulama.

Napadač "orlova" postigao je dva gola na utakmici Fulama i Svonsija, i to u prvom poluvremenu. Mitrović je bio precizan u 22. i 43. minutu i Fulamu doneo prednost od 2:0 na gostovanju Svonsiju. Srbin je drugim pogotkom stigao do cifre od 15 u dosadašnjem delu Čempionšipa i osamostalio se na prvom mestu liste. Prvi gol došao je posle nesreće Kamare, koji je pogodio prečku. Lopta se odbila do Mitrovića koji je pokupio odbitak i imao lak posao. Kod drugog pogotka