‘Ti koji kritikuju nemaju pojma o fudbalu’: Milošević o Hagu, spornim izmenama, grešci Stojkovića…

Nakon dva dana, glave su se relativno ohladile, i uoči meča protiv Mačve u Šapcu trener Savo Milošević se još jednom osvrnuo na težak udarac koji je Partizan doživeo u Hagu.

Nisu crno-belima bili dovoljni ni igrač više ni 0:2 na nekoliko minuta pre kraja. Primili su dva šokantna gola i oprostili se od Lige Evrope. Prema mnogima najviše su tome doprinele loše izmene Sava Miloševića, koji je i sam svestan svojih grešaka. – Ne foliram se, moja je odgovornost zbog svega. Greške su fudbal, to je tako. Ljut sam bio na igrače ove jeseni jedino zbog voljnog momenta, ali ne i grešaka. To je sve pad koncentracije. Ali i to je do mene, jer ja i