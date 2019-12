Sakramento posle produžetka savladao Denver, Barns i Hild ukrali šou Srbima

RTS pre 55 minuta

Sakramento kingsi posle dodatnih pet minuta savladali Denver nagetse sa 100:97, iako su gosti na poluvremenu imali 17 poena prednosti. Skromne partije Jokića i Bogdanovića, Bjelica nešto uspešniji – Barns i Hild odveli Kraljeve do trijumfa.

Imali su košarkaši Denvera sve na svojoj strani – igru, vođstvo, atmosferu... Ipak, dozvolili su protivniku da se "podigne iz mrtvih", stigne do produžetka, na kraju i do pobede. Harison Barns bio je prosto nezadrživ, dok je Badi Hild pogađao kada je bilo najpotrebnije. Sasvim dovoljno za neobjašnjivo nezainteresovane Nagetse u drugom poluvremenu. Ekipa iz Kolorada odlično je ušla u meč i došla do 15 poena prednosti već u prvoj četvrtini. Geri Heris postigao je čak