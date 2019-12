Kazna za Zvezdu od Evrolige zbog semafora, evo i koliko!

Sportske.net pre 3 sata | Sportske.net

Crvena zvezda mts je morala da se suoči sa kaznom Evrolige.

Kao što smo i istakli tokom prekida utakmice Crvene zvezde mts i Valensije, došlo je do kazne od strane Evrolige zbog neispravnih semafora. Bilo je potrebno 57 minuta da se sve dovede u red, a srpski tim je zbog toga kažnjen sa 15 hiljada evra. Nije to sve, Crvena zvezda mts je dobila i kaznu zbog ubacivanja kovanica na teren kada je pogođen i jedan od trojice sudija. Zbog ovoga će klub biti kažnjen sa 2,5 hiljade evra, što dovodi do ukupne sume od 17500 evra.