Zvezda posle preokreta pobedila Spartak

Danas pre 17 sati | Piše: Beta

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas u Beogradu Spartak sa 3:1 u 20. kolu Super lige Srbije.

Crveno-beli do trijumfa su došli posle preokreta, pošto je Spartak od 21. minuta vodio pogotkom Stefana Denkovića koji je dobro reagovao posle centaršuta Stefana Miloševića. Zvezda je brzo, već posle 10 minuta igre, uspela da dođe do izjednačenja, a strelac je bio Brazilac Žander i to nakon dobre asistencije Marka Marina koji je u šesnaestercu proigrao levog beka. Do poluvremena Zvezda je uglavnom imala incijativu, što je rezultiralo preokretom u 40. minutu. Žander