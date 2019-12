Dabl-dabl Jokića u porazu Denvera od Bruklina (VIDEO)

RTV pre 1 sat | RTS

NJUJORK - Košarkaši Denvera našeg Nikole Jokića poraženi su od Bruklin netsa u dramatičnoj utakmici, rezultatom 105:102. Jokić je nastavio da diže formu i zabeležio je dabl-dabl, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz.

Srpski centar je na terenu proveo skoro 34 minuta i za to vreme postigao 24 poena (10-21 iz igre, 2-6 za tri), uz 11 skokova i šest asistencija. Utakmicu u Bruklinu Denver je počeo veoma loše, gosti su promašili nekoliko šuteva, a to su Netsi kaznili i došli do prednosti 7:0. Jokić je upisao svoj tim na semafor, potom promašio nekoliko pokušaja sa poludistance, a jedini koji je u tom delu održavao "grumenje" u igri bio je Džamal Mari. Ekipa Majka Melouna ubrzala je