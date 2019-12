ABA izabrala Top 5 poteza u novembru - Niko kao Rašon Tomas!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Košarkaš Partizana pobedio u ovom izboru.

ABA liga objavila je danas svoj izbor najatraktivnijih poteza u proteklom mesecu. Prvo mesto na ovoj listi zauzeo je košarkaš Partizana Rašon Tomas, za njim slede Hasan Martin iz Budućnosti sa dva svoja poteza, pa Blaž Mesiček iz Mega Bemaksa i Stefan Đorđević iz FMP-a. U prilogu možete videti njihove poteze, uživajte! - SHOWTIME! Check out the #TOP5 plays of #ABALiga in November: 5. Stefan Đorđević ( @BCFMP) 4. Blaž Mesiček ( @KKMegaBemax) 3. @HassTheGreat (