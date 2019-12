Jović dobio šansu i opet ostao bez gola: Posle meča je Zinedin Zidan imao poruku za njega!

Hot sport pre 2 sata | Stefan Smuđa

Luka Jović konačno je dobio šansu od početka, bilo je to u meču šestog kola Lige šampiona protiv Klub Briža, ali nije postigao pogodak koji bi mu mnogo značio u nastavku sezone.

Real Madrid je slavio u Belgiji sa 3:1, a Jović iako je bio starter i na terenu je proveo 77 minuta, nije zatresao mrežu. To je bio povod za pitanje španskih novinara posle meča, ali je trener Zinedin Zidan imao spreman odgovor. – Ne mislim da se Jović oseća izgubljeno. Protiv Briža je igrao dobro, ali tačno je da do sada nije igrao mnogo. On je fudbaler koji mora mnogo da igra da bi pružio dobre partije. Ne postoji problem sa njim, samo mora naporno da radi –