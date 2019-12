Teo i Virtus nastavljaju da gaze: Naš plej ostvario dabl-dabl učinak u teško izvojevanoj pobedi, zapažen i Stefan Marković

Blic sport pre 2 sata | Aleksandar Knežević

Košarkaši savladali su Brindisi u 12. kolu italijanskog prvenstva rezultatom 99:87.

Ekipa je tako stigla do 11. pobede u sezoni. Srpski košarkaši i nisu odigrali najbolje mečeve, međutim jedan od njih dvojice uspeo je da se istakne. To je bio koji je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom. On je postigao 10 poena i podelio 10 asistencija. Iz igre je šutirao četiri od 12, od čega je za tri poena jedan od sedam. Nije bila ovo laka utakmica, samo jedna četvrtina je napravila razliku, a to je bila druga deonica. Nju je Virtus rešio u svoju korist