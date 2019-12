Firmino heroj liverpula: Klop i ekipa jedva pobedili Monterej! Brazilac doneo finale Svetskog prvenstva! /video/

Blic sport pre 3 sata | Aleksandar Knežević

Fudbaleri su se propisno namučili u utakmici polufinala FIFA Klupskog svetskog prvenstva.

Monterej je bio fantastičan protivnik, odlično je parirao, međutim u 91. minutu, je odveo "crvene" u finale. Utakmica na stadionu "Kalifa" u Dohi, počela je pogotkom u 12. minutu. Salah je fantastično uposlio veznjaka i obezbedio mu "jedan na jedan" situaciju sa golmanom protivničke ekipe, što je lako iskoristio. Iako je tada delovalo da će šampion Evrope razbiti rivala do kraja meča, to ne da nije bio slučaj, već je posle samo dva minuta, meksička ekipa stigla do