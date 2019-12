NBA: Jokić ‘plesao’ na granici tripl-dabla, Dalas ne može bez Dončića (video)

Hot sport pre 2 sata | Darko Noveski

Nagetsi vezuju pobede, a Nikola Jokić fantastične partije, to je na svojoj koži jutros osetila ekipa Orlando Medžika.

Denver je na svom parketu pobedio Orlando 113:104 i tako vezao četvrtu pobedu. Bilo je to užasno prvo poluvreme Nagetsa, ali je sve loše poništeno odličnom trećom deonicom koju je domaćin dobio 39:16. Denver je do trijumfa vodio Marej sa 33 poena, Nikola Jokić je dodao 18 poena uz 12 asistencija i falio mu je samo jedan skok do tripl-dabl učinka. Kod Orlanda je Vučević ubacio 20 poena, a Ogastin 18 koševa. Dalas je poražen na svom terenu od Bostona 109:103. Jasno