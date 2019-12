Srbi zapaženi u NBA: Istorijski tripl-dabl Jokića, Bjelica dobar u porazu Kingsa (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Nikola partijom protiv Minesote potvrdio da se vratio u staru formu. Nemanja dvocifren, Bogdanović nije igrao zbog povrede

Vratio se Nikola Jokić u staru formu. Pokazao je to u nekoliko prethodnih utakmica, a sada je stigla još jedna potvrda toga. Predvodio je Denver do pobede protiv Minesote (109:100) sa tripl-dabl učinkom - 22 poena, 10 skokova i 10 asistencija. Bio je to 33. put da mu je to pošlo za rukom i po tome je ušao u istoriju. Naime, tako se izjednačio sa Bobom Kouzijem na 10.mestu večne liste igrača sa tripl-dabl učincima. Ispred je Džejms Harden koji je 42 puta popunjavao