NBA: Denver i Jokić razbili najbolji tim lige! (video)

Hot sport pre 1 sat | Darko Noveski

Svega pet mečeva odigrano je u najjačoj ligi sveta, a veče su svakako obeležili Denver Nagetsi ubedljivom pobedom u LA.

Denver gazi! To je na svojoj koži najbolje osetili Lejkersi, ruku na srce bez pomoći prve zvezde tima Lebrona Džjemsa. Nagetsi su u ‘Stejpls centru’ slavili sa 128:104. Meč je odlučen u trećoj deonici kada su košarkaši Denvera napravili seriju 10:0, a kasnije stigli i do 23 koša prednosti 108:85. Nagetse je do pobede vodio Milsap sa 21 poenom, Heris je dodao 19, a Nikola Jokić 18 poena. Srpski as imao je sjajne procente šuta, iz igre 5-8, za tri poena 1-1 i sa