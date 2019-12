Tako govore šampioni! Zbog ovakvih izjava, Luka je jedan od najboljih na svetu!

Blic sport pre 2 sata | Blicsport.rs

Povreda zgloba je sanirana, a Luka Dončić se konačno vratio na teren! I naravno bio najbolji! To da predvodi Dalas do pobede, postalo je već uobičajena vest! U noći između četvrtka i petka, vodio je nad i bio najbolji postigavši 24 poena. Malo mu je falilo da stigne do tripl-dabla pošto je upisao i deset skokova i deset asistencija, a inače ovo je bila 23. utakmica u sezoni u kojoj je Slovenac imao više od 20 poena, po pet skokova i asistencija. - Neću da vas