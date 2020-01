Prva pobeda Artete: Arsenal počistio Junajted, "crveni đavoli" podbacili u velikom derbiju Premijer lige

Blic sport pre 2 sata | B92

Fudbaleri Arsenala slavili su u derbiju 21. kola Premijer lige protiv Mančester junajteda sa 2:0 (2:0).

Bio je to prvi trijumf novog menadžera „tobdžija“ Mikela Artete otkako je na kormilu nasledio Unaja Emerija. Arsenal je tako došao do tek druge pobede u poslednjih 16 mečeva u svim takmičenjima dok su gosti sa Old Traforda u potpunosti razočarali posle dve pobede nad Njukaslom i Barnlijem. Domaćin je bio bolji, naročito u prvom delu meča kada je završio sav posao oko osvajanja bodova, a gostima ostaju velike brige. Pola Pogbe ni ovog puta nije bilo u ekipi, nije ni