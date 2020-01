Grizlisi nadmoćni u Los Anđelesu protiv Klipersa

N1 Info pre 3 sata | Maja Todić

Memfis Grizlisi slavili su u subotu na gostovanju Los Anđeles Klipersima.

FINAL SCORE THREAD Jae Crowder tallies 27 PTS, 8 REB, 7 AST, 3 STL, 3 BLK as the @memgrizzwin in LA. Jaren Jackson Jr: 24 PTS, 4 BLK Ja Morant: 22 PTS, 9 AST Dillon Brooks: 22 PTS, 6 3PM pic.twitter.com/3bdYUNEA0D Košarkaši Memfisa upisali su na gostovanju Los Anđeles Klipersima pobedu rezultatom 140:114. Fenomenalnu prvu četvrtinu su odigrali gosti. Postigli su Grizlisi 40 poena, a Klipersi su imali odgovor u vidu samo 27 poena. Domaći tim je nadoknadio pet poena