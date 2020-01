Zvezda prodala najboljeg: Marko Marin u Al Ahliju!

Sportski žurnal pre 1 sat

Marko Marin odlazi iz Crvene zvezde! Al Ahli iz Saudijske Arabije je novi klub Nemca sa srpskim poreklom

Crvena zvezda u drugi deo sezone ulazi znatno oslabljena pošto je ostala bez najboljeg igrača - Marko Marin novi je fudbaler Al Ahlija. Mogući odlazak Marina najavili smo 24. decembra, a danas je ovu vest potvrdio je klub iz Saudijske Arabije na svom Tviter profilu. Marko Marin is in the house! Al-Ahli board led by President Ahmad Al-Sayegh reached an agreement with the German attacking midfielder Marin will complete his transfer from Red Star Belgrade and sign his