Srbija gubi od Francuske, Lajović poražen od Pera

Beta pre 32 minuta

Teniska reprezentacija Srbije gubi od selekcije Francuske u drugom kolu ATP kupa u Australiji, pošto je Dušan Lajović danas poražen od Benoe Pera sa 1:2 (2:6, 7:6, 4:6).<p>Meč je trajao dva sata i osam minuta.</p><p>Srpski teniser je već na startu meča izgubio gem na svoj servis, te je Francuz vrlo brzo poveo s 3:1. Sledeća dva gema donela su po brejk na obe strane, ali Lajović nije uspeo da se u potpunosti vrati u ovaj set.</p><p>Na isti način otvoren je i drugi set, imao je francuski igrač od prednost od 5:3, ali je Lajović uspeo da dobije gem na svoj servis, a potom i bez izgubljenog poena uzvrati brejkom.</p><p>U 11. gemu Srbin je iskoristio drugu brejk loptu i prvi put poveo u ovom setu s 6:5. Ipak, uspeo je francuski teniser da dođe do izjednačenja i taj-brejka.</p><p>Lajović je u taj-brejku spasio jednu meč loptu, stigao i do 6:6, a potom i iskoristio set loptu na servis Francuza i stigao do izjednačenja i trećeg seta.</p><p>U trećem setu oba tenisera bila su sigurna na svoj servis, te nije bilo veće prednosti od jednog gema.

Pri rezultatu 5:4 u korist Francuza servirao je Lajović i posle velike borbe i izjednačenja 40:40 izgubio gem na svoj servis, te je Per doneo prvu pobedu Francuskoj.

Sledeći meč igraće Novak Đoković i Gael Monfis.

(Beta, 01.06.2020)