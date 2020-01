Bravo Nole majstore: Srbija izjednačila protiv Francuza!

Hot sport pre 40 minuta | Aleksandar Ilić

Srbija je došla do izjednačenja (1:1) protiv Francuske na ATP kupu.

Navijači u Brizbejnu imali su priliku da gledaju odličan teniski meč između Novaka Đokovića i Gaela Monfisa. Srbin je bio siguran u ovom meču i dobio ga je rezultatom 2:0 (6:3;6:2) Priredili su Đoković i Monfis odličnu tenisku predstavu,a u šestom gemu Đoković je došao do taj-brejka. Srbin je prvom setu spasao sedam brejk-lopti u tom periodu. Kada je bilo najpotrebnije Monfis je igrao ispod očekivanja, a to je Novaku omogućilo da lako dođe do pobede. O pobedniku