Akcija ‘Luka’: Jović do Modrića, a onda ‘majstorija’ Hrvata (video)

Real Madrid uništava Valensiju u prvom polufinalnom meču Superkupa Španije koji se igra u Saudijskoj Arabiji. ‘Kraljevski klub’ vodi sa 3:0 protiv ‘slepih miševa’, a posebno je lepa bila akcija tima iz Madrida kod trećeg gola. Luka Jović je povukao loptu, uposlio imenjaka Modrića na ivici šesnaesetrca, ovaj napravio par koraka, namestio se i spoljnom sjajno pogodio – 3:0. Imagine thinking Luka Modric is finished. Can’t be me !!!! Que golaaazooo Lukita