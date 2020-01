Đoković se raduje Medvedevu

Danas pre 13 minuta | Piše: O. N.

Teniseri Srbije na korak od finala novopokrenutog ATP kupa u Australiji Novak Đoković je pre neki dan izjavio da bi sa svojim prijateljima iz teniske reprezentacije Srbije mogao do finala, pa i titule, u premijernom izdanju ATP kupa i za sada on, Dušan Lajović, Viktor Troicki i Nikola Čačić čine sve što mogu da bi došli do zamišljenog cilja, jer su pobedama nad Južnom Afrikom, Francuskom i Čileom stigli do 1/finala, a preko grbače Kanade (3:0) ušli u Top 4, gde ih čeka odlična selekcija Rusije, predvođena

I ovog puta je prvi bod doneo Lajović, tako što je našao dobitnu „mustru“ u duelu sa (na ATP listi) bolje rangiranim supertalentom Feliksom Ože-Alijasimom – 2:0 (6:4, 6:2). Pre svega koristeći svoj dobar prvi servis i protivnikove probleme sa drugim ubacivanjem loptice na teren tokom njihove 100-minutne bitke u Sidneju. Okršaj 2. reketa sveta Novaka Đokovića i mladog „lava“ Denisa Šapovalova (14. u ATP poretku ) doneo je više uzbuđenja i drame – 2:1 (4:6, 6:1, 7:6