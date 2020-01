NBA: Porazi Srba širom SAD, Bobi i Bjelica solidni, Dončić cepao dres (video)

Hot sport pre 1 sat | Darko Noveski

Veče za zaborav svih Srba u najjačoj ligi sveta, a na parketu su bili Boban Marjanović, Nemanja Bjelica i Alen Smailagić.

Dalas je na svom parketu u derbiju dočekao LA Lejkerse 129:114. Sve je rešeno već u prvoj deonici u kojoj je tim iz Los Anđelesa ubacio nestvarnih 45 poena uz svega 27 Mevsa. To je dovelo do toga da Dončić sve vreme bude nervozan i u drugoj četvrtini pocepa dres, u Evropi mu to navijači ne bi oprostili. Luka Doncic really ripped his jersey after missing 2 FTs