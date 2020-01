Hrvati već u drugoj fazi: Rutina protiv Belorusa

N1 Info pre 1 sat | Bojan Marinković

Rukometaši Hrvatske pobedili su Belorusiju u drugom kolu grupe A Evropskog prvenstva rezultatom 31:23, čime su rundu pre kraja grupne faze, u kojoj će igrati protiv Srbije, osigurali plasman u sledeću fazu.

Hrvati imaju maksimalna četiri boda i bez obzira na ishod duela sa Srbijom naći će se na jednoj od prve dve pozicije. Sa druge strane, Belorusi ostaju na dva poena i oni će prolaz tražiti u duelu sa Crnom Gorom. Slow and high does the trick for @lukastepancicto score for @HRStwittas they stay ahead of #Belarus #ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/V8G5vg4Oc5 Ekipa Lina Červara kontrolisala je meč u Gracu od početka, pošto je vrlo brzo stekla vođstvo 5:1.