Tek drugo kolo, a četvrtfinale na vidiku! ''Grobari'', obratite pažnju na moguće rivale!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Dobro, jeste rano, tek je drugo kolo, ali Top 16 faza ne traje dugo, pa se s obzirom na sjajan start Partizana već može pogledati i ka narednoj fazi.

Verovatno ni najveći optimisti nisu očekivali ovako moćan i ubedljiv start ekipe Partizana u Top 16 fazi Evrokupa. Prvo pobeda od 18 poena razlike nad sjajnom ekipom Virtusa u Beogradu, a večeras još ubedljivije, ''plus 25'' protiv Trenta u gostima. Do kraja ove faze takmičenja ostala su još četiri kola, dve prvoplasirane ekipe idu u četvrtfinale. Ako Partizan savlada Trento i u Beogradu, što je posle svega viđenog večeras prilično realno, i uz to dobije samo još