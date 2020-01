Novakov servis – od slabosti do tajnog oružja

N1 Info pre 15 minuta | Jelena Trajković

Najbolji teniser Novak Đoković rekao je da ga je servis mnogo puta tokom karijere vadio iz nevolja, ali da je verovatno bio i potcenjen.

Đoković je u drugom kolu Australijan Opena savladao Japanca Tacumu Ita sa 6:1, 6:4, 6:2, a na putu do trijumfa je upisao 16 as udaraca. Posle tog trijumfa, Novak je imao zanimljiv razgovor sa svojim bivšim trenerom Borisom Bekerom, koji je izdvojio nekoliko snimaka kako je srpski teniser servirao pre deset godina, a kako to rada sada. Legendarni Nemac je uporedio položaje laktova, a na konstataciju da mu je servis od slabosti postao oružje, Đoković je odao