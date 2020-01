Car Novak, Japanac arhiviran, stiže još jedan...

Sportske.net pre 47 minuta | Sportske.net

Novak Đoković za 95 minuta u trećem kolu US Opena.

Sedmostruki šampion Melburna Novak Đoković je lako stigao do trećeg kola Australijan Opena. Po hladnim vremenu i ne baš najboljim uslovima, Nole je osim u drugom setu bio veoma ubedljiv, na kraju 6:1, 6:4, 6:2 protiv Tatsuma Ita, Japanca koji je dobio pozivnicu za prvi Gren Slem u godini. Vetar je stvar učinio težom, Japanac se borio do kraja, ali je Novaka služio servis. On je sve završio za 95 minuta na "Rod Lejver" stadionu, zanimljivo, u pitanju je bio 70 meč u