Delirijum u Stokholmu! Rukometaši Hrvatske šokirali Norvešku i plasirali se u veliko finale Evropskog prvenstva /video/

Muška rukometna reprezentacija Hrvatske plasirala se u veliko finale Evropskog prvenstva u Stokholmu, pobedom protiv Norveške nakon velike borbe i dva produžetka rezultatom 29:28.

Na kraju regularnog dela meča Hrvatska je ispustila priliku da dođe do pobede, isto se dogodilo Norveškoj na kraju prvog produžetka. Nastavljena je drama i u novom produžetku, nakon čega su slavili Hrvati. U drugom produžetku nije bilo gola četiri i po minuta. Izgledalo je kao da će Norvežani imati poslednji napad, ali oni prave grešku i otvaraju kontru za Hrvatsku koja to koristi i dolazi do pobede. Domagoj Duvnjak predvodio je Hrvatsku sa osam golova, dva manje