Kolandželo: Kobi će 2020. biti posthumno primljen u Kuću slavnih

Kobi Brajant koji je poginuo 26. januara 2020. godine će gotovo izvesno biti posthumno primljen u Nejsmitovu košarkašku kuću slavnih u Springfildu.

Kobi Brajant se od aktivnog igranja košarke oprostio 2016. godine. Ove godine će on posthumno biti primljen u Kuću slavnih. "Očekuje se da to bez sumnje bude najepskija klasa ikada, sa Kobijem, Timom Dankanom i Kevinom Garnetom. Kobiju ćemo odati počast kao što dolikuje", rekao je šef Kuće slavnih Džeri Kolandželo. Kobe Bryant will be a first-ballot enshrinement into the Naismith Basketball Hall of Fame class of 2020. "Expected to be arguably the most epic class