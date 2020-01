"Raoniću, izvini, molim: Te!" Novak Đoković posle trijumfa pokazao kolika je ljudina, a onda sve začinio šalom o Federeru!

Blic sport pre 54 minuta | Darko Nikolić

Nakon što je pobedio Miloša Raonića u četvrtfinalu Australijan opena, Novak Đoković mu je uputio - izvinjenje.

Odgovarajući na pitanja Džona Mekinroa na terenu Rod Lejver arene, je upitan da li su mu to kontaktna sočiva napravila problem zbog kog je, pri rezultatu 4:4 u trećem setu, morao da na kratko prekine duel. "Da... I, moram odmah da se izvinim Milošu. Nikada ne želite da se nađete u situaciji da usred meča vaš rival ode sa terena. Nikada to nije prijatno. Ali, jednostavno... Morao sam da to uradim u tom trenutku. Nekoliko prethodnih gemova sam se baš mučio i morao