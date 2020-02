Vilander: Novak bi mogao da osvoji sve Slemove u 2020.

N1 Info pre 1 sat | Ivana Salapura

Nekadašnji prvi teniser sveta Mats Vilander veruje da Novak Đoković ove sezone može da osvoji sva četiri Gren slema.

Srbin je u nedelju osvojio rekordnu osmu titulu na Australijan Openu. Ujedno, došao je do 17. Gren slema u karijeri. Na večitoj rang listi ispred njega su još Rodžer Federer sa 20 i Rafael Nadal sa 19 najvećih titula. "Obično kada trijumfuje u Melburnu, Novak ima dobru celu sezonu", ocenio je Vilander posle finala. "To što je osvojio Australijan Open već ga čini favoritom na Vimbldonu, gde takođe brani titulu. To bi mu bio 18. Gren slem. Isto tako, favorit je i na