ABA: 'Panteri' rasterali oslabljene 'Tigrove'

N1 Info pre 1 sat | Jelena Trajković

Košarkaši FMP Železnika savladali su Primorsku rezultatom 77:65 u okviru 19. kola ABA lige i tako upisali desetu pobedu.

‚Panteri‘ su vodili tokom većeg dela susreta, ali im gosti iz Kopra nisu nimalo olakšali put do trijumfa. Primorska je vodila na početku susreta, da bi izabranici Vladimira Jovanovića preokrenuli posle nekoliko minuta i u jednom trenutku imali i osam poena prednosti. Nisu, međutim, uspeli osetnije da se odvoje, dok su ‚Tigrovi‘ pretili i čak otišli na veliki odmor sa dva poena prednosti. U nastavku je Primorska stigla do maksimalnih plus pet, ali je to bilo to,