Trinkijeri: Budućnost će odrediti put koji ćemo morati da pređemo do cilja

Večernje novosti pre 1 sat | Beta

Očekuje nas još jedna veoma, veoma teška utakmica u kojoj moramo biti još bolji i još mudriji nego što smo bili u svim utakmicama koje smo do sada odigrali - rekao je Trinkijeri

Trener košarkaš Partizana Andrea Trinkijeri rekao je danas da njegova ekipa u predstojećem meču protiv Budućnosti mora biti još bolja i mudrija nego u prethodnim utakmicama ako želi da stigne do cilja. - I Budućnost i mi želimo da stignemo do istog cilja. Sutrašnja utakmica će u velikoj meri odrediti put koji ćemo morati da pređemo da bismo do tog cilja došli - rekao je Trinkijeri za klupski sajt. Košarkaši Partizana sutra dočekuju Budućnost u utakmici 19. kola ABA